برشلونة يصطدم بريال مدريد في السوبر الإسباني

2021/05/26 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن برشلونة رسميًا، أنه سيلتقي مع ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2022. وتتكون بطولة كأس السوبر الإسباني من 4 فرق، هم "بطل الليجا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليجا، وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي. ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليجا، مع أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزيْن من مباراتي نصف النهائي.وحصد أتلتيك بيلباو لقب كأس السوبر في نسخته الأخيرة، بعدما تغلب على برشلونة في المباراة النهائية.المصدر: كورة

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