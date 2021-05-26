قضاء كردستان: سلمنا مئات المطلوبين إلى بغداد

2021/05/26 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

كشف مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان عن تسليم مئات المطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية، مبيناً وجود تنسيق وتعاون عالي المستوى بين مجلس القضاء الاتحادي ومجلس القضاء في الإقليم.

وقال رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل برايم إسماعيل خوشناو في حديث خاص لـ«الصباح»: إن «مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان سلّم إلى المحاكم الاتحادية مئات المطلوبين المتواجدين في محافظة أربيل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن «هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين لتسهيل إجراءات التسليم وتبادل المطلوبين، سواء بشأن المطلوبين للحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان».

وأشار خوشناو إلى أن «مجلس القضاء في الإقليم يطبق القوانين القضائية الاتحادية، لكونه جزءا من الدولة العراقية» لافتاً الى «وجود تعاون بمستوى عال جداً بين مجلس القضاء الأعلى في بغداد والمجلس في الاقليم، لاسيما في مجال المطلوبين وكذلك الخبرات التدريبية».

مؤكدا أن «اللجنة المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وقضاء إقليم كردستان مستمرة بتسهيل إجراءات تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بين الطرفين وتبادل المعلومات وتسهيل عملية تسفيرهم الى المحاكم التي صدرت أوامر القبض منها، فضلاً عن المخاطبات الرسمية».

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