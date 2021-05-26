ضبط ٣٥٠ طنا حنطة مسمومة في الديوانية

2021/05/26 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

قال محافظ الديوانية زهير الشعلان لـ«الصباح»: إن «مفارز الامن الوطني في الديوانية تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات كبيرة قادمة من محافظة واسط محملة بكمية 350 طنا من الحنطة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح أن «نتائج الفحص المختبري أثبتت أن الكمية التي تمت مصادرتها منخورة ومصابة بآفات وتم صبغها لغرض بيعها وتداولها بين المسوقين».

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