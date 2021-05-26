هل يجب الاستمرار في تنظيف الأسطح والبقالة؟.. خبراء يجيبون

2021/05/26 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء إنه يمكن تخفيف إجراءات تنظيف الأسطح للوقاية من الفيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد مع قيام عدد كبير من الناس بالتحصين من الفيروس، وبسبب توصيات علمية جديدة تشير إلى أن الأسطح لا تنشر الفيروس بسهولة

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