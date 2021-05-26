الأمم المتحدة تحذر من

2021/05/26 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن، الثلاثاء، وحصلت عليها وكالة فرانس برس، من وجود "خطر جدّي بحدوث مجاعة" في إقليم تيغراي بأثيوبيا "إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين"، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

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