حول مؤتمر باريس لدعم السودان

2021/05/26 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، في 17 مايو الجاري انعقاد مؤتمر "دعم الانتقال الديمقراطي في السودان" برعاية الرئيس، إيمانويل ماكرون، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية

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