2021/05/26 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس تحكم عصابات البلطجة والفساد في المصريين يبدو كما لو كان قدر شبه دائم ..



فلقد عانوا لالف سنه..



من حكم مشابه لما يجرى اليوم في بلدنا..عندما قام مماليك مجلوبين من الخارج ( بواسطة نخاس ) بارهابهم وامتصاص خيراتهم مستمتعين بحياة الترف والمجون و التأمر من اجل الانفراد بالغنيمة ..



حتي قضي عليهم محمد علي باشا في مذبحة القلعة الشهيرة وانشأ دولة عصرية الطابع علي ارض مصر .دولة محمد علي الحديثة ( حتي لا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشدة السيساوية .. قادمة لا محال - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشدة السيساوية .. قادمة لا محال - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).