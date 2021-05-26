2021/05/26 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر في ثنايا هذا المقال اعترافٌ صريح من إعلاميٍّ إسرائيلي بارز بسياسة التضليل الإعلامية الإسرائيلية المبرمجة والمقصودة، وأثر هذا التضليل على إسرائيل!استطاعت إسرائيل أن تحتفظ بهيمنتها الإعلامية خلال سنواتٍ طويلة، وتمكنت باستخدام مخزونها الكبير من اللغات أن تنتشر انتشارا كبيرا في دول العالم، وأن تستقطب إعلاميين كثيرين، وأن تشتري وسائل إعلام مؤثرة كبيرة، غير أن هذه الهيمنة تتعرض اليوم للتحدي، بسبب ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التضليل الإعلامي في إسرائيل! - توفيق أبو شومر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التضليل الإعلامي في إسرائيل! - توفيق أبو شومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).