تحولات الأنثروبولوجيا ومجالات بحثها - زهير الخويلدي

2021/05/26 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة " الأنثروبولوجيا، "علم الإنسان"، الذي يدرس البشر في جوانب تتراوح من علم الأحياء والتاريخ التطوري للإنسان العاقل إلى سمات المجتمع والثقافة التي تميز بشكل حاسم البشر عن الأنواع الحيوانية الأخرى.



بسبب الموضوعات المتنوعة التي تشملها، أصبحت الأنثروبولوجيا، خاصة منذ منتصف القرن العشرين، مجموعة من المجالات الأكثر تخصصًا.



الأنثروبولوجيا الفيزيائية هي الفرع الذي يركز على علم الأحياء وتطور البشرية ......





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