"غير مسؤولة ومضللة".. بريطانيا تحظر إعلانات "شراء البيتكوين"

2021/05/26 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا عن حظر إعلانات تدعو الناس لشراء العملة الرقمية بيتكوين، بعد أن قضت هيئة مراقبة الإعلانات بأنها غير مسؤولة ومضللة.

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