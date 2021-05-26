الكاظمي يوجه بالتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات

2021/05/26 | 07:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح

تحقيق عاجل بملابسات الأحداث التي

رافقت تظاهرات الثلاثاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن

"القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح

تحقيق عاجل برئاسة قيادة العم

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