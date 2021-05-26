بعد هبوطها أمام الدولار.. بريطانيا تتخذ قرارا بشأن بيتكوين

2021/05/26 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا عن حظر إعلانات تدعو الناس لشراء العملة الرقمية بيتكوين، بعد أن قضت هيئة مراقبة الإعلانات بأنها غير مسؤولة ومضللة.

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