2021/05/26 | 08:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

319 مشاهدة

اعتبر النائب، فائق الشيخ علي، الاربعاء، حديثي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن دعم التظاهر السلمي "كذبا وتسويفا وضحكا على الذهون".

وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر اليوم (26 آيار 2021) ان "حديث السيدين الرئيسين التنفيذيين عن دعم التظاهر السلمي ومنع استخدام الرصاص الحي - وسنفتح تحقيقا شفافا -والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين..



لم يعد هذا الحديث المكرر ذا معنى، وليس له أي وزن أو قيمة لدى العراقيين والعالم! "، مضيفا إنه "مجرد كذب وتسويف وضحك على الذقون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي يعلق بشأن دعم رئيسي الجمهورية والوزراء للتظاهر السلمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي يعلق بشأن دعم رئيسي الجمهورية والوزراء للتظاهر السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).