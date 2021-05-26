2021/05/26 | 08:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم

كردستان عن تسليم مئات المطلوبين الى

المحاكم العراقية الاتحادية، وفقا لما

أعلنته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في

عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس محكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تعلن تسليم مئات المطلوبين إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تعلن تسليم مئات المطلوبين إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).