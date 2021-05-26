وزير الشباب: ملعب المدينة بات جاهزاً للافتتاح

2021/05/26 | 08:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن ملعب المدينة في الحبيبية بالعاصمة بغداد، بات جاهزاً للافتتاح ، مؤكداً انه سيكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن ملاعب العراق بعد أن تمَ رفعه سابقًا عن عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" ملعب المدينة في الحبيبية والذي يتسع لـ (32) ألف متفرج بات جاهزاً للافتتاح" موضحاً أن" العمل جارٍ على قدمٍ وساق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على رفع الحظر كون العراق يستحق ذلك".وتابع درجال ان" الوزارة سبق لها أن أرسلت العديد من الرسائل الإيجابية منها إقامة المباريات الودية وامتلاك الملاعب والبنى التحتية الجاهزة والقادرة على تضييف المباريات الدولية، والظروف مهيئة لا سيما ان هناك الجدية التامة من الاتحادين الدولي والآسيوي وعمل مشترك من قبل الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة من أجل الظفر بأحقية العراق باستقبال المباريات الدولية ".يذكر ان ملعب المدينة يُعد أول ملعب في الشرق الأوسط يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة.

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