وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يطلع ميدانياً على إجراءات توفير الحماية الامنية لساحات التظاهر

2021/05/26 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اجرى الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الثلاثاء، عدة جولات تفقدية ميدانية شملت عدد من القواطع الامنية في عموم العاصمة بغـــــداد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن عدد من ساحات المتظاهرين للاطلاع بشكل مباشر على سير الإجراءات الأمنية التي تسهم في توفير الحماية الكاملة للساحات والمناطق المحيطة بها مع التأكيد على الاجهــزة المكلفة بالحماية ببذل جهود إضافية تهدف الى خدمة المتظاهرين وتوفير أجواء امنه متميزة.

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