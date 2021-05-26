البيت الأبيض يحدد موعد قمة بايدن وبوتن.. ومكانها

2021/05/26 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، سيلتقيان في مدينة جنيف السويسرية، يوم 16 حزيران المقبل.

وكانت الإشارات تزايدت في الأيام عن الأخيرة عن قرب انعقاد القمة بين بوتن وبايدن، رغم التوتر المتزايد في علاقات البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان سابق، الاثنين، أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عقد مشاورات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بشأن العلاقات الأميركية الروسية.وقال إن المسؤولين الروس والأميركيين حددوا يومي 15 و16 من الشهر المقبل كموعد أولي للقمة، وهو ما تم اعتماده لاحقا.

وتأتي القمة في بعيد نهاية أول رحلة خارجية يقوم بها بايدن بصفته رئيسا، وستكون مدة هذه الرحلة أسبوعا، حيث سيسافر إلى أوروبا وسيشارك في قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، ثم سيزور مقر منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل.

وكان بوتن قد سبق بايدن قبل أشهر بالدعوة إلى عقد قمة علنية، بعد أن وصفه الأخير بـ»القاتل»، لكن بايدن لم يستجب على الفور لتلك الدعوة.

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