العمل: السياسة الوطنية لتشغيل الشباب ستنطلق نهاية العام الحالي

2021/05/26 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن السياسة الوطنية لتشغيل الشباب وتدريبهم مهنيا، ستنطلق نهاية العام الحالي وستتضمن 37 برنامجا هدفها النهوض بواقعهم المهني.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن “السياسة الجديدة التي تستهدف بها الوزارة الشباب العاطلين، تتضمن خطة عمل حقيقية تنفذ […]

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