المد والجزر:الأزمة الاقتصادية والحركة العمالية العالمية: ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ

2021/05/26 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ ملف:السنوات الخمس الأولى للأممية الشيوعية ."الأزمة الاقتصادية والحركة العمالية العالمية"يدخل العالم الرأسمالي فترة انتعاش صناعي.



يتناوب الازدهار مع الكساد - قانون عضوي للمجتمع الرأسمالي.



يشير الازدهار الحالي الآن إلى إقامة توازن في هيكل الطبقة.



تساعد الأزمة في كثير من الأحيان على نمو المزاج الفوضوي والإصلاحي بين العمال.



سوف يساعد ذراع الرافعة على دمج الجماهير العاملة.



I أصبحت أ ......





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