فجر هذا اليوم.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرقي تركيا

2021/05/26 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، فجر اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان، بشرق البلاد.وفي بيان لها، ذكرت “آفاد” أن الزلزال وقع في قضاء “أوتلوق بالي” بالولاية المذكورة في تمام الساعة 00:37 بالتوقيت المحلي ( 21.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 7.34 كيلومتر.وأشارت وكالة “الأناضول” […]

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