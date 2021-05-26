2021/05/26 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسليم مئات المطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية.وقال رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، برايم إسماعيل خوشناو، في تصريح للصحيفة الرسمية، اطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قضاء كردستان يسلم بغداد مئات المطلوبين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاء كردستان يسلم بغداد مئات المطلوبين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاء كردستان يسلم بغداد مئات المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).