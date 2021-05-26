القانونية النيابية تكشف حقيقة وجود استقطاعات برواتب الموظفين

2021/05/26 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان رواتب موظفي الدولة مؤمنة وستصرف من دون أي استقطاع، فيما اشارت الى امكانية الطعن قانونيا بفقرات موازنة العام الحالي، في حال تضمن مخالفة دستورية أو قانونية.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (26 آيار 2021) إن "الطعن بفقرات الموازنة إذا كانت تتضمن مخالفة للدستور يعد طعنا قانونيا، ويستطيع رئيس الجمهورية أو رئيسا مجلس النواب والحكومة الطعن بآلياتها قانونا".

وأضاف، أن "الحكومة أعلنت للرأي العام أن لديها ملاحظات على بعض فقرات الموازنة وستطعن بها، وعندها ستعود الى مجلس النواب وتعدل فقراتها بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا".

وبما يخص رواتب الموظفين، اشار همزة الى إن "رواتب موظفي الدولة مؤمنة وستصرف من دون أي استقطاع"، مبينا أنه "أثناء مناقشات الموازنة طرحت الكثير من الاقتراحات بشأن فقراتها، ومنها رواتب الموظفين، وقد رفض البرلمان أي استقطاع من الرواتب".

واشار الى أن "البرلمان حريص على تأمين حقوق الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية وجميع فئات المجتمع وشرائحه بقضية الرواتب"، مبينا أن "البرلمان يسعى الى تأمين الرواتب في قانون الموازنة للموظفين والعمل على زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية".

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