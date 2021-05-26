محتجون يقطعون طريق بعقوبة – خانقين لعد استلامهم لمستحقاتهم - عاجل

2021/05/26 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر مطلع، بان محتجي (حشد وزارة الدفاع - لواء ائمة البقيع)، قاموا بقطع طريق بعقوبة - خانقين في منطقة مهروت قرب قضاء المقدادية ٤٥كم شمال شرق بعقوبة .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "خروجهم بالتظاهرة بسبب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية، مشيرا الى انهم لوحوا بتنظيم اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطلبهم".

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