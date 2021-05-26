الطب العدلي : تسجيل اكثر من 10 آلاف فحصا لقضايا المخدرات والسموم

2021/05/26 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الأربعاء، عن انجازها لاكثر من (10) الاف فحصا للاموات والاحياء في مجال قضايا السموم العدلية والمخدرات خلال شهر نيسان.

وقال الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة، ان "الدائرة استلمت هذه الفحوصات من الطبابات العدلية في المحافظات واقسام مكافحة المخدرات ومراكز الشرطة وجميع الجهات التحقيقية للتحري عن السموم الكيمياوية وبضمنها المواد المخدرة وتقدير كميتها".

من جانبها قالت زينب كريم جعفر مديرة القسم، ان "مختبرات السموم والمخدرات انجزت (10897) فحصا توزعت بواقع (1620) تحري وفحص سموم بالاحشاء و(5556) فحص السموم الكيمياوية للدم والادرارو(2144) فحصا للمخدرات".

وأضافت ، ان "الدائرة سجلت (372) فحصا للادوية والمؤثرات العقلية و(915 ) فحصا للتحري عن نسبة الكحول بالدم واستلام (300) من القضايا المتفرقة".

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