من أجل تعويضهم.. مؤسسة الشهداء تعتزم إعداد استمارة لإحصاء ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

2021/05/26 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، عن عزمها إعداد استمارة لمعرفة أعداد الضحايا العراقيين الذين سقطوا نتيجة العمليات الحربية والارهابية أو الاخطاء العسكرية خلال السنوات السابقة لتعويضهم.وقال مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والإرهابية في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، في تصريح صحفي، إن “ضحايا الاخطاء العسكرية هم المواطنون الذين تعرضوا الى الاصابة أو استشهدوا […]

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