حقوق الانسان تدعو لمحاسبة المسؤولين المقصرين بحماية التظاهرات

2021/05/26 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مفوضية حقوق الأنسان اليوم الأربعاء، أن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بانه "لن يكون ذو نتيجة".

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في بيان تلقته السومرية نيوز" إن أي تحقيق يدار من قبل القوات الامنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذو نتيجة".وأشار إلى أن المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء والاخير بإمكانه ان يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء امنيين مستقلين من اجل التحقيق".

جاء ذلك بعد اصابة عشرات المتظاهرين يوم الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة نتيجة مصادمات جرت بينهم وبين القوات الامنية اسفرت عد قتلى وجرحى.

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