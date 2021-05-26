ترشيح «آسياسيل» لنيل جائزة غلومو العالمية

2021/05/26 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تثبت آسياسيل مرة أخرى دورها الرائد والبارز في قطاع الاتصالات في العراق من خلال اختيارها ضمن نهائيات جوائز النقال العالمية (غلوموز GLOMOs) ضمن فئة "التكنولوجيا لأجل الخير"، والتي يقدمها النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) في ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) السنوي في برشلونة باسبانيا.

وقد فازت آسياسيل بعد افتتاحها لأول مركز للتطبيب عن بعد للسكان النازحين من مناطق النزاع مع الإرهاب في العراق وبذلك ترشحت لجائزة غلومو GLOMO المرموقة لعام ٢٠٢١، مما وضعها بالتأكيد ضمن الأسماء الأكثر رصانة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا بحصولها على هذه الجائزة النخبوية.

وجاء اختيار آسياسيل للجائزة بعد أشهر فقط من إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G LTE مؤخرًا وبعد تنفيذ مبادرتها المبتكرة في مخيم برداراش للاجئين في إقليم كردستان شمال البلاد.



مركز برداراش الرقمي للطبابة عن بعد، والذي أنشأته آسياسيل، بمبادرة جديدة ضمن أطراف محافظة دهوك يوفر العلاج الطبي المجاني والإغاثة والمساعدات الإنسانية والتوجيه الصحي لأولئك الذين فروا من منازلهم ومناطق سكناهم بسبب تصاعد العنف في بعض مدن وقصبات العراق.

يمتلك هذا المركز معدات علمية وطبية متطورة للغاية ساعدها الإنترنت السريع من آسياسيل لتوفير اوسع تغطية للخدمات الصحية والتثقيفية، بما في ذلك الاستشارة الطبية عبر الإنترنت والمرافق التعليمية ومقهى الإنترنت المجاني وخدمات التوطين المتخصصة الأخرىوكلها بالمجان.

يربط هذا المركز الرقمي للطبابة عن بعد لاجئي مخيم برداراش بالمنشأة الطبية الأكثر تقدما في العراق، مدينة فاروق الطبية، والتي تقع على بعد ما يزيد عن ٢٧٥ كم من المخيم.



يمكن لسكان المخيم عقد جلسات علاجية عبر الإنترنت مع الأطباء البارعين من مدينة فاروق الطبية لتشخيص أمراضهم وتطبيبها.



وعلاوة على ذلك، يمكن للأطباء الاتصال بسهولة بالمركز الطبي وإعطاء تعليمات حول الدواء المراد وصفه، والمستلزمات التي يجب استخدامها في العلاج، وايضًا لتحديد الجدول الزمني اللازم للإجراءات الطبية حتى شفاء المريض.

وبما أن رد الجميل لمجتمعها يلعب دورا محوريًا في استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تسعى آسياسيل دائمًا وأبدًا إلى أن تبقى الشركة الأكثر مواطنةً اجتماعيًا والمسؤول الرائد في العراق عن تنفيذ مشاريع مستدامة فعالة ومبتكرة تدعم الجهات الفاعلة الرئيسة للتغيير نحو خلق تأثير اجتماعي إيجابي وتدعو غيه إلى الوحدة والنزاهة والإندماج.



وهي تخدم المجتمع العراقي في العديد من الجوانب من خلال دمج قدراتها الرقمية والتكنولوجية الإبداعية في عملياتها، والتي كانت دائما العنصر الأساسي للقيم الجوهرية في آسياسيل.

جوائز غلومو GLOMO توزع ضمن حدث سنوي يحتفل بالمنتجات المتنقلة والخدمات الرقمية الأكثر ابتكارًا والجديدة على مستوى العالم لدعم الابداع نحو منتجات وخدمات أكثر عصرية حول العالم.



مباشرة من إسبانيا، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز GLOMO في حدث افتراضي لمدة ساعة في تمام الثانية عشر ظهرًا (بتوقيت وسط أوروبا CET) يوم الأربعاء ٣٠ حزيران ٢٠٢١.

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