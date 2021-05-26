2021/05/26 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شهدت اسعار النفط عالمياً، اليوم الاربعاء، استقرارا نسبيا، بالتزامن مع انخفاض المخزونات الامريكية.ويأتي هذا الإستقرار مقابل احتمال تدفق المزيد من إمدادات النفط الخام من إيران في حالة إحياء الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستقرار أسعار النفط عالمياً المركز الخبري الوطني.

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