في الاستراتيجية وتشريح «النصر الإلهي» - جلبير الأشقر

2021/05/26 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر يوم الجمعة الماضي، وبعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين جيش العدوان الصهيوني والقوات المدافعة عن غزة، أطلّ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، على شاشات التلفزيون ليلقي خطاباً بدا وكأنه استوحى من خطاب أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، إثر انتهاء العدوان الصهيوني على لبنان في عام 2006.



وحيث كان نصر الله قد أزفّ بشرى «نصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير» أزفّ هنية بشرى «نصر إل ......





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