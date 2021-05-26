العقدة الإسبانية تفزع مانشستر يونايتد قبل نهائي يوروبا ليج

2021/05/26 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم في جدانسك البولندية العواصم ـ وكالات: يسدل الستار على منافسات الدوري الأوروبي لموسم (2020- 2021) عندما يتواجه فياريال الإسباني مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء ، في المباراة النهائية التي تحتضنها مدينة جدانسك البولندية.ويبحث مانشستر يونايتد عن التتويج بلقبه الثاني في المسابقة بعد موسم (2016- 2017)، وإنقاذ موسمه بالفوز ببطولة، أما فياريال ...

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