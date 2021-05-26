مسارات شهية

2021/05/26 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدى الهرمي لا قيظيؤرق شجرة الزيتونولا ريحتنسف زهرة المدائنحين يتشقّق الماء في أديم الروحيحاصر القنوط والريبةويرمّم أزمان النكبةلتنسلّ ضحكة الأطفالمن منافي الضوع المهيبنحو صهيل الأرضوجلجلة الأجراس إنها مسارات شهيّةتجرّنا من أوتاد المتاهةوتنزع الشرخعن أعناقنا المرتدّةمع أفول السبات الثقيلوالتشذرم المستوطن كالغبار نحن الأحياءورثة الأرضأبناء الوجودتحت القباب الخارقةنصقل أجساد ثائرةنفتّت الضبابفي دم بارقفي ممرات الوحشة والحصارنفكّ عروة ...

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