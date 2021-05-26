2021/05/26 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الجدل مستمرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار السعودية بشأن مكبرات الصوت في المساجد، لاسيما بعد انتشار خطاب مماثل في المضمون للقاضي والفقيه السعودي، الإمام عبد العزيز بن باز، يعود تاريخه لأكثر من 30 عاما.

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