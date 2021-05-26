مسؤول قضائي في كردستان يعلن تسليم مئات المطلوبين إلى بغداد

2021/05/26 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، الاربعاء، عن تسليم مئات المطلوبين إلى المحاكم العراقية الاتحادية، مبيناً وجود تنسيق وتعاون عالي المستوى بين مجلس القضاء الاتحادي ومجلس القضاء في الإقليم.

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وقال رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل برايم إسماعيل خوشناو في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (26 أيار 2021)، إن "مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان سلّم إلى المحاكم الاتحادية مئات المطلوبين المتواجدين في محافظة أربيل خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين لتسهيل إجراءات التسليم وتبادل المطلوبين، سواء بشأن المطلوبين للحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان".

وأشار خوشناو إلى أن "مجلس القضاء في الإقليم يطبق القوانين القضائية الاتحادية، لكونه جزءا من الدولة العراقية"، لافتاً الى "وجود تعاون بمستوى عال جداً بين مجلس القضاء الأعلى في بغداد والمجلس في الإقليم، لاسيما في مجال المطلوبين وكذلك الخبرات التدريبية".

وأكد أن "اللجنة المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وقضاء إقليم كردستان مستمرة بتسهيل إجراءات تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بين الطرفين وتبادل المعلومات وتسهيل عملية تسفيرهم إلى المحاكم التي صدرت أوامر القبض منها، فضلاً عن المخاطبات الرسمية".

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