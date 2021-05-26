حقوق الإنسان تخاطب القضاء بشأن أحداث ساحة التحرير

2021/05/26 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني خاطبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بشأن أحداث العنف التي رافقت تظاهرات 25 أيار أمس الثلاثاء.وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في بيان تلقاه […]

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