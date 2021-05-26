2021/05/26 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

224 مشاهدة

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فجر اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان، بشرق البلاد.

وفي بيان لها، (26 ايار 2021)، ذكرت "آفاد" أن الزلزال وقع في قضاء "أوتلوق بالي" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 00:37 بالتوقيت المحلي ( 21.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 7.34 كيلومتر.

وأشارت وسائل اعلام تركية إلى أنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.2 يضرب دولة مجاورة للعراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.2 يضرب دولة مجاورة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).