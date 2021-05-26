لجنة حقوق الإنسان تكشف عن مطالب تظاهرات اليوم وتوجّه رسالة للحكومة

2021/05/26 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بكشف نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين ليوم أمس أمام الرأي العام.

وقال عضو اللجنة أحمد الكناني في حديث لـ( بغداد اليوم) ان "لجنة حقوق الإنسان النيابية تدعم التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، ومن حق أي مواطن يعاني من سوء الخدمات أو أي مطلب مشروع أن يتظاهر"، لافتاً الى أن تظاهرات اليوم مطلبها واضح وهو كشف أسماء من يقف وراء قتل المتظاهرين وهو مطلب مشروع".

وأشار إلى أن "على الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وأن تكشف الأسماء والجهات التي تقف وراء الاغتيالات".

وأكد الكناني "رفضه استهداف أي متظاهر أو ناشط"، مشدداً أنه على "الجهات الحكومية أن تظهر للرأي العام نتائج التحقيقات".

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