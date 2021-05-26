تسجيل 155 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2021/05/26 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل 155 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية سجلت 155 اصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة شفاء، دون تسجيل اي حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية".

واضاف، ان "اجمالي الاصابات بلغت48464 اصابة والشفاء 47367 حالة ، اما الوفيات فقد بلغت 332 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء التراكمية 98% منذ ظهور جائحة كورونا في اذار العام الماضي".

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