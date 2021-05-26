حقوق الإنسان ترفض تحقيق قوات الأمن بملف التظاهر: استعينوا بالمستقلين

2021/05/26 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاربعاء، رفضها تكليف أي قوة أمنية بالتحقيق في أسباب وقوع ضحايا بتظاهرات يوم أمس.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة".

وشدد على أن "المسؤول الامني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء".

ودعا البياتي القضاء إلى "أن يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين من اجل التحقيق".

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم أمس الثلاثاء، إن استخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، أنه أصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي.

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