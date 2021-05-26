الرئيس صالح: الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط

2021/05/26 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن استخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة.تغريدة صالح جاءت عشية أعمال عنف رافقت تظاهرات 25 أيار، سقط على إثرها قتلى وجرحى.وقال في تغريدة له على منصة التواصل … Readmore

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