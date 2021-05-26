الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بملابسات الاحداث التي رافقت التظاهرات ومحاسبة المقصرين

2021/05/26 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن “القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق … Readmore

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