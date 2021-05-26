ثنائية الخبز والحرية هما عماد فلسفة مام جلال والاتحاد الوطني في النضال والتقدم

2021/05/26 | 09:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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ممثل حكومة اقليم كوردستان في السويد يباشر مهامه

اختير وللمرة الثانية، شورش قادر كممثل عن حكومة اقليم كوردستان في السويد، فيما باشر اداء مهامه واعماله، اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد قال دابان شدله نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة...

كومورو..



المتقاعدة التي تعلم الكورد لغتها اليابانية قوباد طالباني يجتمع مع الطلبة الكورد في ارمينيا

اعتماد مؤلف لتدريسي كوردي كتاباً منهجياً في جامعات العراق

اعتمدت دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكتاب الموسوم ( الوجيز في الطب العدلي العراقي) دراسة مقارنة في ضوء قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 وتعليماته النافذة، المؤلف من...

الأولويات الإستراتيجية للمملكة المتحدة في العراق..



حوار سیاسي مع ستيفن هيكي جبار ياور: على الحكومة الاتحادية أن تدرك خطر عودة داعش

قطمة..



قرية عفرينية مستباحة من المليليشات

قرية قطمة تتبع ناحية شرّا/شرّان وتبعد عن مركزها بـ/4/ كم، وهي مؤلفة من حوالي /800/ منزل، وكان فيها حوالي /3200/ نسمة سكّان كُـرد أصليين (25% إيزيديون والبقية مسلمون) وب...

اقليم كوردستان...



قمع النشطاء والصحافيين بالقانون 1969 "الاتحادي"! أكاديميون ومثقفون يستذكرون المناضل الشامخ عادل مراد

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