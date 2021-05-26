وزير العدل سالار عبد الستار يصل إلى محافظة المثنى

2021/05/26 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر محلي في محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، بوصول وزير العدل القاضي، سالار عبد الستار محمد، إلى محافظة.وقال المصدر، إن “وزير العدل وصل الى محافظة المثنى، للاطلاع على عمل المؤسسات التابعة للوزارة”.وأضاف ان “محافظ المثنى أحمد منفي جودة هو من استقبل الوزير”.

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