2021/05/26 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة بابل، لافتا إلى أنهم من عائلة واحدة.

وقال المصدر إن “أربعة أشخاص من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم بسبب حادث مروري وقع على الطريق العام بناحية الاسكندرية في بابل”.

التالي

منذ 10 ساعات

الاعلام الامني: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في ملابسات احداث ساحة التحرير

منذ 13 ساعة

القبض على عدد من المطلوبين في بابل

منذ 15 ساعة

إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في التحرير

منذ 16 ساعة

اصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الانبار

منذ 16 ساعة

القبض على متهم بالنصب والاحتيال في البصرة

منذ 17 ساعة

القوات الامنية تغلق ساحة الطيران وسط بغداد

منذ 19 ساعة

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في بغداد

منذ 20 ساعة

الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من ابرز العناصر الارهابية في تلعفر بنينوى

منذ 20 ساعة

استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية

منذ 22 ساعة

الإعلام الأمني: الكاظمي أمر بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 أشخاص بحادث سير في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 4 أشخاص بحادث سير في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).