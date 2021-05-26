حقوق الإنسان غير متفائلة بالتحقيقات التي تديرها القوات الأمنية

2021/05/26 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رأت مفوضية حقوق الأنسان المستقلة، الأربعاء، أن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن أحداث تظاهرات يوم أمس في ساحة التحرير، “لن يكون ذو نتيجة”.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في بيان إن “أي تحقيق يدار من قبل القوات الامنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذو نتيجة”.

وأشار إلى أن “المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء والاخير بإمكانه ان يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء امنيين مستقلين من اجل التحقيق”.

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