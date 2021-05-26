2021/05/26 | 09:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا ..الاتحاد الدولي يعترف بلجنة الركبي العراقي

اعلن الاتحاد الدولي للركبي (WORLD RUGBY) عن اعترافه الرسمي بلجنة الركبي العراقي، بعد إرساله خطابا رسميا معنون الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال أمين سر لجنة الركبي العراقي محمد الجزائري، ان الاتحاد الدولي أرسل كتابا رسميا الى اللجنة الاولمبية الوطنية، يعترف بلجنتنا ويخولها للعمل في العراق بعد حصولها على عضوية الاتحاد الآسيوي

وأضاف ان الاعتراف سيعطينا حافزا كبيرا لمواصلة العمل، رغم اننا وبشهادة الجميع من اتحادات وإعلام حققنا نجاحا مميزا خلال فترة قصيرة، وبرغم ان اللعبة حديثة النشا في العراق .

ولفت الجزائري الى ان لجنته ستقدم ملف كامل الى اللجنة الاولمبية الوطنية، من اجل اعتمادها كاتحاد مركزي بعد توفر جميع المتطلبات من اعترافات دولية وقارية، وإقامة بطولات منظمة فضلا عن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.

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