العراق.. اجراء نحو 11 الف فحص عن السموم والمخدرات خلال شهر واحد

2021/05/26 | 09:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادأعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الأربعاء، عن انجازها لنحو 11 الف فحصا للاموات والاحياء في مجال قضايا السموم العدلية والمخدرات خلال شهر نيسان.

وقال الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة، ان “الدائرة استلمت هذه الفحوصات من الطبابات العدلية في المحافظات واقسام مكافحة المخدرات ومراكز الشرطة وجميع الجهات التحقيقية للتحري عن السموم الكيمياوية وبضمنها المواد المخدرة وتقدير كميتها”.

من جانبها قالت زينب كريم جعفر مديرة القسم، ان “مختبرات السموم والمخدرات انجزت (10897) فحصا توزعت بواقع (1620) تحري وفحص سموم بالاحشاء و(5556) فحص السموم الكيمياوية للدم والادرارو(2144) فحصا للمخدرات”.

وأضافت ، ان “الدائرة سجلت (372) فحصا للادوية والمؤثرات العقلية و(915 ) فحصا للتحري عن نسبة الكحول بالدم واستلام (300) من القضايا المتفرقة”.

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