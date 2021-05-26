اكتشاف نوع جديد من كورونا في البرازيل

2021/05/26 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد موقع Globo، إن مجموعة من علماء جامعة ساو باولو البرازيلية، اكتشفوا طفرة جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، وذكروا أنها تنتشر بسرعة في البرازيل.ونقل الموقع عن نائب رئيس الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات جواو بيسوا أروجو جونيور: “نموذج P4 مجهول الأصل.تم اكتشافه لأول مرة في عينة من بلدة موكوكا التابعة لمدينة […]

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