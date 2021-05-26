2021/05/26 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في محافظة ذي قار.وذكرت الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز شرطة محافظة ذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاتلان في قبضة القوات الأمنية بذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاتلان في قبضة القوات الأمنية بذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاتلان في قبضة القوات الأمنية بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).