إلى الذين يكتبون بدمائهم ملحمة النصر - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/26 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من أين انحدرت هذه الجموع الهادرة ؟ وكيف انحدرت هذه الأمواج ؟ ومن أين اندفع السيل ؟ هم المنتظرون بلا ملل وهج الصبح ..هم الأذرع المختومة بالشمع الأسود ..



المسحوقون تحت غبار الأرض وفيء الظلمة ..



من أين تحدر هذا السيل وكيف استوعبه المجرى ؟ ولاية قافلة هفت الطرقات.



فجاوزها المسرى ..



هم الفرسان على صهوات المجد إلى شرفات الغد ..



جماهير يتملكها شوق أما أن تفنى أو تسعد، بصمات خطاها أوسمة ومدارجها قدم أخضر، ......





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