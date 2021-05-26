الرومانسية والحب - محمد عبد الكريم يوسف

2021/05/26 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة محمد عبد الكريم يوسفأن تكون في علاقة حب مع شخص ما شيء يشبه إجراء عملية شخصية عفوية .



قد يبدو غريبا وأحيانا تكون مهينا أن نقترح شيئا آخر ( قد نسميه المجتمع أو الثقافة ) الذي يلعب أحيانا دورا مصيريا وخفيا بالتحكم بحياتنا في أكثر اللحظات حميمية .ومع ذلك، فإن تاريخ البشرية يظهر لنا الكثير من المقاربات المتنوعة للحب ، والكثير من الفرضيات المختلفة حول كيف يفترض من الزوجين معا أن يشرحا ......





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